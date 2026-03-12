Миллионер пытается доказать, что зарабатывает 11 тысяч, чтобы не платить алименты

Российский миллионер и владелец сети «Франклис Бургер» Яков Пеер пытается доказать в суде, что зарабатывает всего 11 тысяч рублей в месяц, чтобы не платить дочери многомиллионный долг по алиментам. Об этом сообщил Telegram-каналу Baza юрист экс-супруги бизнесмена.

По словам юриста, после развода Пеер перестал заниматься воспитанием дочери, а также давать деньги на ее содержание. Сейчас девочке четыре года, и она совсем не знает отца, рассказал защитник. Бывшая жена миллионера обратилась в суд с требованием взыскать долг по алиментам. Отмечается, что мужчине насчитали 8,2 млн рублей только за 2024 год.

Владелец крупной сети ресторанов общественного питания сначала перевел средства на счет приставов, однако затем передумал и решил обжаловать сумму алиментов. На суде, как пишет Baza, Пеер представил справки о доходах, которые свидетельствуют, что бизнесмен в год заработал всего 137 тысяч рублей, то есть его зарплата в месяц составляет примерно 11 тысяч рублей.

В то же время юристы бывшей супруги Пеера выяснили, что за раз он может потратить на себя миллион рублей. Предприниматель посещает элитный фитнес-клуб в «Москва-Сити», регулярно закупается в ЦУМе и ходит в элитные рестораны. Кроме того, он владеет дорогостоящим имуществом. Крупные суммы, которые поступают на его счета, он называет деньгами родственников, но никаких доказательств этому не предоставляет.

В Baza отметили, что Пеер является не только владельцем крупной сети фастфуда, но и президентом, а также совладельцем нескольких компаний. В их числе «СПБ Инвест», «ЛэндИнвест» и «ФБ Инвест», годовая выручка которых составляет более 2 млрд рублей. Все это доказывает, что предприниматель сильно занижает свои доходы в суде. Бывшая жена утверждает, что несмотря на это, он продолжает добиваться пересмотра алиментов, и в противном случае грозится забрать дочь.

