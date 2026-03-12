Размер шрифта
Стало известно, как решение по ключевой ставке повлияет на курс рубля

Инвестстратег Бахтин: снижение ключевой ставки до 15% приведет к доллару по 80 руб.
Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Если ЦБ снизит ключевую ставку с 15,5 до 15%, курс доллара повысится до 80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Для рубля снижение ключевой ставки априори негативно. Когда стоимость денег в экономике снижается, население отходит от сберегательной модели поведения в сторону увеличения потребления, оживает кредитование, в том числе под импорт. Но в контексте текущей ситуации фактор ставки меркнет по сравнению с планами властей ужесточить бюджетное правило, опустив цену отсечения нефти. Ее снижение на $9 от текущих $59 прибавит к курсу доллара порядка 4 рублей. Прекращение продаж валюты со стороны Минфина уже подвело доллар к 79 рублям, юань вывело выше 11,4 рубля. До конца марта курс доллара может прочно установиться выше 80 рублей, евро — у 93–94 рублей, юань – в области 11,5–11,7 рубля», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com на 11 марта, курс доллара превышал 78 рублей, евро торговался выше 90 рублей, а юань на Московской бирже поднимался выше отметки 11,5 рубля.

Ранее были названы условия, при которых доллар будет стоить 100 рублей к концу года.

 
