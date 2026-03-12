Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

Голкипер Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси»

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч Лиги чемпионов с «Челси»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» по версии Flashscore.

Россиянин получил оценку 6,3 Это худший результат среди всех игроков парижан, наряду с теми, кто вышел на замену.

«ПСЖ» победил со счетом 5:2. В первом тайме «ПСЖ» открыл счет благодаря удару Брэдли Баркола после скидки Жоау Невеша, но вскоре Мало Гюсто восстановил равновесие. На 40-й минуте после спасения Сафонова хозяева убежали в контратаку, и действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле завершил ее голом.

Но во втором тайме уже контратака «Челси» привела к голу Энцо Фернандеса. Ничейный счет продержался до 74-й минуты, пока голкипер «Челси» Филип Йоргенсен не допустил ошибку в передаче, что привело к голу Витинье. А дальше два мяча оформил вышедший на замену Хвича Кварацхелия, установивший окончательный счет на табло.

Ранее «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!