Голкипер Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси»

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч Лиги чемпионов с «Челси»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» по версии Flashscore.

Россиянин получил оценку 6,3 Это худший результат среди всех игроков парижан, наряду с теми, кто вышел на замену.

«ПСЖ» победил со счетом 5:2. В первом тайме «ПСЖ» открыл счет благодаря удару Брэдли Баркола после скидки Жоау Невеша, но вскоре Мало Гюсто восстановил равновесие. На 40-й минуте после спасения Сафонова хозяева убежали в контратаку, и действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле завершил ее голом.

Но во втором тайме уже контратака «Челси» привела к голу Энцо Фернандеса. Ничейный счет продержался до 74-й минуты, пока голкипер «Челси» Филип Йоргенсен не допустил ошибку в передаче, что привело к голу Витинье. А дальше два мяча оформил вышедший на замену Хвича Кварацхелия, установивший окончательный счет на табло.

Ранее «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде.