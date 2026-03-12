Зеленский оценил прогресс по разработке гарантий безопасности для Украины

У Украины до сих пор нет подробностей, как именно будут выглядеть гарантии безопасности для Киева. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico.

По словам Зеленского, для Украины гарантии безопасности «очень важны», однако у Киева до сих пор «нет однозначного ответа», что они будут представлять из себя.

«Президент Трамп спросил меня: «Верите ли вы, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО?». Я ответил: «Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Да благословит вас Бог, если у нас будут гарантии безопасности сильнее, чем у НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?»» — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, для обеспечения гарантий безопасности потребуется одобрение парламентов и конгресса США, чтобы будущие администрации не смогли от них отказаться.

В феврале Зеленский сообщил, что США пообещали гарантии безопасности на 15 лет, однако Украина хочет получить их на 30 или 50 лет.

28 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для страны. В феврале специальный посланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что подобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне может выступить в качестве гарантии безопасности для Украины.

При этом в марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видела гарантий безопасности для Украины. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по урегулированию украинского кризиса.

