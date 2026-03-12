Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский оценил прогресс по разработке гарантий безопасности для Украины

Зеленский: у Украины нет ответа, как будут выглядеть гарантии безопасности
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

У Украины до сих пор нет подробностей, как именно будут выглядеть гарантии безопасности для Киева. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico.

По словам Зеленского, для Украины гарантии безопасности «очень важны», однако у Киева до сих пор «нет однозначного ответа», что они будут представлять из себя.

«Президент Трамп спросил меня: «Верите ли вы, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО?». Я ответил: «Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Да благословит вас Бог, если у нас будут гарантии безопасности сильнее, чем у НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?»» — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, для обеспечения гарантий безопасности потребуется одобрение парламентов и конгресса США, чтобы будущие администрации не смогли от них отказаться.

В феврале Зеленский сообщил, что США пообещали гарантии безопасности на 15 лет, однако Украина хочет получить их на 30 или 50 лет.

28 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для страны. В феврале специальный посланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что подобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне может выступить в качестве гарантии безопасности для Украины.

При этом в марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видела гарантий безопасности для Украины. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее стали известны детали плана о гарантиях безопасности для Украины.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!