Суд обратил в доход государства связанные с производителем нанотрубок компании

Советский районный суд Новосибирска принял решение о взыскании в доход государства 9,3 млрд рублей с ученого Михаила Предтеченского и трех компаний, связанных с производством углеродных нанотрубок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Средства были взысканы в доход Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования РФ.
До этого Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к Предтеченскому, а также к компаниям «Универсальные добавки», «Плазмокатализ» и иностранному юрлицу Long Life Technologies S.A. о взыскании неосновательного обогащения.
В доход РФ и изъяты 100% долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки», принадлежащие ООО «Плазмокатализ». Кроме того, были обращены в доход государства 99,9763% долей ООО «Плазмокатализ», принадлежащие компании Long Life Technologies S.A., и 0,0237% долей этой же компании, принадлежащие ООО «Универсальные добавки».
С ответчиков также взыскана государственная пошлина в размере 900 тыс. рублей.
