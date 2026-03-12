СМИ допустили, что США ударили по школе в Иране из-за ошибки ИИ

WP: удар США по школе в иранском Минабе мог быть ошибкой разведки или сбоем ИИ

Авиаудар по школе для девочек на юге Ирана мог произойти из-за того, что этот объект был ошибочно классифицирован как военный из-за просчета разведки или сбоя в функционале алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания предположил, что, скорее всего, школа в Минабе оказалась в списке целей из-за путаницы. Однако непонятно, какую роль в этом сыграли системы на основе ИИ, предназначенные для обработки большого количества разведданных и выявления потенциальных целей, отмечается в публикации.

Журналисты уточняют, что американские и израильские военные используют искусственный интеллект для оптимизации процессов на поле боя. По информации The Washington Post, из-за скорости реализации и масштаба операции «Эпическая ярость», те цели, которые выбрала ИИ-система, не были тщательно проверены.

По словам одного из источников, здание школы идентифицировали как фабрику. Другой заявил, что в районе учебного заведения находился склад оружия. Израильские чиновники заявили WP, что с израильской армией эта цель не обсуждалась.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Ранее Захарова назвала циничным и жестоким удар по школе в Иране.