Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью

ТАСС: причиной смерти одного из пострадавших при теракте в «Крокусе» стал суицид

Причиной смерти одного из тяжелораненых во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве стал суицид. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье.

«После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта мужчин», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина имел проблемы с психикой и страдал от бессонницы.

Адвокат отметил, что не менее 100 пострадавших при теракте в «Крокусе» до сих пор посещают психологов. Многим жертвам вооруженного нападения необходима реабилитация, особенно тем, кто стал свидетелем жестоких расправ.

Прокурор в ходе прений во 2-м Западном окружном суде потребовал пожизненного лишения свободы для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Для еще четырех обвиняемых запрашиваются сроки от 19 лет до 22 лет. Приговор фигурантам дела будет оглашен 12 марта.

В результате атаки на концертный зал погибли 149 человек, число пострадавших превысило 600. Материальный ущерб от теракта оценивается приблизительно в 6 млрд рублей.

Ранее секретный свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе».