Стало известно, сколько россиян готовы уйти с работы ради своего дела

Более четверти опрошенных россиян рассматривают возможность уйти из найма в ближайшие три года и заняться собственным бизнесом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Согласно исследованию, 27% респондентов допускают отказ от классической занятости в пользу собственного дела в ближайшие три года. Еще 32% уже пробовали перейти на самостоятельный формат работы или совмещают его с основной занятостью. При этом 41% участников опроса заявили, что пока не задумывались о смене модели заработка. Полностью отказаться от найма хотели бы 33% опрошенных, а 19% предпочли бы сохранить частичную занятость по трудовому договору как финансовую опору на старте собственного дела.

Наиболее заметен такой настрой среди молодежи. В группе до 30 лет доля тех, кто планирует отказаться от работы по найму, достигла 52%, что выше, чем в других возрастных категориях.

Главной причиной интереса к собственному бизнесу респонденты назвали желание свободнее распоряжаться своим временем и доходом. Такой вариант выбрали 34% опрошенных. Еще 27% сообщили об эмоциональном выгорании и усталости от корпоративной среды. Для 21% решающим фактором стало недовольство уровнем заработка. 18% заявили, что хотят работать на себя и меньше зависеть от управленческих решений.

Чаще всего россияне, которые задумываются о смене формата занятости, рассматривают запуск онлайн-бизнеса — об этом сообщили 29% участников опроса. Еще 24% хотели бы открыть офлайн-бизнес, в том числе кафе, магазин или салон красоты. Бизнесом в сфере консалтинга интересуются 19% респондентов, а 16% рассматривают иные форматы самозанятости.

Отдельно аналитики отметили растущий интерес к проектам, связанным с природой и загородным образом жизни. Так, 12% опрошенных хотели бы заняться строительством туристических домиков для аренды или купить старые дачи и дома в сельской местности для реконструкции и последующей сдачи.

Среди тех, кто рассматривает аграрное направление, 46% хотели бы выращивать овощи и зелень с упором на экологичность, 32% интересуются разведением птицы, а 22% задумываются о выпуске нишевой продукции, включая сыры, мед и фермерские товары для прямых продаж через соцсети и маркетплейсы.

Среди тех, кто хочет зарабатывать на строительстве и аренде жилья для туристов, 54% делают ставку на компактные дома в живописных местах с минимальными вложениями. Еще 28% рассматривают круглогодичные модульные дома, а 18% интересуются тематическими форматами, включая дома для цифровых кочевников и ретрит-центры.

При этом россияне все чаще выбирают не один, а несколько источников дохода. По данным опроса, 48% респондентов считают наиболее привлекательной моделью сочетание нескольких форм заработка, например онлайн-проекта и небольшого офлайн-бизнеса.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы получать серую зарплату.