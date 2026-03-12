Размер шрифта
Посол рассказал о переговорах России и Ирана по поставкам газа

Джалали: Иран и Россия ведут переговоры по проекту поставок газа
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран ведет с Москвой технические и коммерческие переговоры по проекту поставок российского газа.

По словам дипломата, стороны изучают операционные модели для начала поставок.

«Проект, по-прежнему, стоит на повестке дня, и если технические и коммерческие договоренности будут окончательно согласованы, начало первых потоков или проектов по обмену газом не за горами», — сказал Джалали.

До этого программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заявил в интервью «Ленте.ру», что военный конфликт США и Ирана несет издержки для России. По его словам, конфликт не отвечает интересам страны, поскольку Иран – ее очень важный партнер в сфере военно-политического сотрудничества. Востоковед подчеркнул, что в текущих обстоятельствах образ России в Иране неизбежно страдает, поскольку там могут думать, что Москва оказывает недостаточно помощи

Ранее Путин раскрыл, кому РФ будет поставлять нефть и газ.

 
