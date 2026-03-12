В МЧС сообщили новые детали о поиске пропавших в Звенигороде детей

Радиус поиска детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, снова увеличили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что к поискам подростков подключены спасатели и волонтеры. Сегодня к поискам присоединилась дополнительная водолазная группа.

Двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка пропали 7 марта в Звенигороде. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Telegram-каналу Mash удалось установить хронологию событий. Как стало известно, в день пропажи подростки встретились во дворе дома, а после отправились в сторону Москвы-реки. Предположительно, во время игр на льду подростки могли уйти под воду. Не исключается, что детей унесло течением.

11 марта спасатели обнаружили тело одного из пропавших мальчиков. По данным Telegram-канала 112, его нашли приблизительно в двух километрах ниже по течению от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов подтвердил появившуюся в СМИ информацию, выразив соболезнования семье мальчика. Он отметил, что поиски двух других детей продолжаются.

Ранее пропажа троих детей в Подмосковье привлекла мошенников.