Нефть продолжила дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака

Цены на нефть продолжили рост на фоне атаки на танкеры у берегов Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 7:54 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 9,5% относительно предыдущего закрытия, достигнув $100,72 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 8,78%, до $94,91 за баррель.

12 марта стало известно, что под обстрел у берегов Ирака на границе с Кувейтом попали два нефтяных танкера иностранных компаний. В силовых структурах рассказали, что атакованные корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту судов произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанес Иран.

На прошлой неделе Исламская Республика объявила о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили крупный энергетический кризис из-за войны с Ираном.