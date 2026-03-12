Огненный шар заметили в российском регионе во время атаки ВСУ

SHOT: огненный шар попал на видео в Краснодарском крае во время атаки ВСУ

В небе над Краснодарским краем во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился огненный шар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, публикуя соответствующие кадры.

По данным очевидцев, объект наблюдали в Анапе, Новороссийске, Краснодаре и даже в Ростове-на-Дону. На опубликованных кадрах видно болид размером несколько десятков сантиметров, который сгорая оставлял за собой яркий след. Объект пролетел над регионом около 22:30 мск.

Астрономы предположили, что объект мог быть естественного происхождения — небольшим метеоритом, разрушившимся при входе в плотные слои атмосферы Земли. Однако, по их мнению, полностью исключать техногенную природу нельзя: на это указывают особенности фрагментации объекта.

В Минобороны России ранее сообщили, что сегодня ночью дежурные силы ПВО сбили над Краснодарским краем 30 украинских беспилотников. Еще 14 дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Ранее над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор.