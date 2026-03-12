Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Огненный шар заметили в российском регионе во время атаки ВСУ

SHOT: огненный шар попал на видео в Краснодарском крае во время атаки ВСУ

В небе над Краснодарским краем во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился огненный шар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, публикуя соответствующие кадры.

По данным очевидцев, объект наблюдали в Анапе, Новороссийске, Краснодаре и даже в Ростове-на-Дону. На опубликованных кадрах видно болид размером несколько десятков сантиметров, который сгорая оставлял за собой яркий след. Объект пролетел над регионом около 22:30 мск.

Астрономы предположили, что объект мог быть естественного происхождения — небольшим метеоритом, разрушившимся при входе в плотные слои атмосферы Земли. Однако, по их мнению, полностью исключать техногенную природу нельзя: на это указывают особенности фрагментации объекта.

В Минобороны России ранее сообщили, что сегодня ночью дежурные силы ПВО сбили над Краснодарским краем 30 украинских беспилотников. Еще 14 дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Ранее над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!