Мужчина запер жену с инвалидностью в спальне и продержал там пять лет

В США мужчина пять лет удерживал в спальне жену с инвалидностью, сообщает ABC 13.

В Хьюстоне полиция арестовала Джеймса Эрла Джонсона, подозреваемого в многолетнем удержании своей жены в заложниках. По данным следствия, 46-летняя женщина с инвалидностью все это время находилась взаперти в спальне своего дома стоимостью около $1 млн, где супруги жили с детьми.

Согласно материалам дела, женщине удалось позвонить в службу 911, когда супруг оставил телефон на тумбочке. Однако, по версии следствия, он прервал звонок, ударив жену. Он отобрал устройство и отнес женщину в постель. Позже пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщается, 16 ноября прошлого года женщина уже пыталась сообщить о происходящем, но когда сотрудники прибыли в дом, по их словам, она сказала им, что ей и ее детям было велено молчать и ничего не говорить полиции, после чего стражи порядка уехали, не составив протокола.

Джонсон был арестован утром 6 марта и вскоре освобожден под залог с предписанием не приближаться к жене и их дому. Известно, что он пока не нанял адвоката и на звонки журналистов не отвечает.

