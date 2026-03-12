Зеленский призвал Трампа не давить на него

Зеленский: США должны оказывать больше давления на Россию, а не на меня

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы президент США Дональд Трамп усилил давление на Россию и перестал давить на него. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Politico.

По словам Зеленского, влияние Трампа будет иметь ключевое значение для успеха мирных переговоров.

«Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят закончить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — подчеркнул он.

В начале марта Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для урегулирования украинского конфликта, и отметил, что теперь у украинского президента «еще меньше карт». Затем Зеленский сказал, что просьба США к Украине о помощи в борьбе с иранскими дронами говорит о том, что у Киева на руках «есть карты».

В марте Зеленский рассказывал, что переговоры могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта, однако затем он сообщил, что американская сторона перенесла встречу.

10 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что трехсторонняя встреча может состояться на неделе с 19 по 22 марта.

Также 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что все стороны позитивно относятся к выбору Стамбула как площадки для проведения встречи.

