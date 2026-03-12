Россиянам объяснили, в каких случаях работодатель должен заменить технику в офисе

Сотрудник может потребовать заменить технику на работе. Однако он не имеет права диктовать работодателю модель и год выпуска оборудования. Об этом RT рассказали директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работы.ру» Юлия Санина и адвокат Михаил Салкин.

Санина объяснила, что просить заменить устаревшую технику в офисе нужно с помощью служебной записки на имя руководителя компании. Написать ее может любой сотрудник. Такая записка обязательно должна быть рассмотрена, но окончательное решение о замене оборудования работодатель принимает по собственному усмотрению.

«Закон требует от работодателя дать исправный и достаточный для работы инструмент, а не устраивать гонку за новинками. Пока компьютер или иное оборудование позволяет выполнять трудовые обязанности и не нарушает требования охраны труда, право требовать замену на более современное у сотрудника, как правило, отсутствует», — подчеркнул Салкин.

По словам адвоката, если техника объективно препятствует качественной работе, ломается или создает риски для здоровья, появляются основания для просьб предоставить современные устройства.

Специалист подчеркнул, что всегда можно требовать заменить технику, у которой истек срок службы, или просить безопасно эксплуатировать оборудование.

До этого в пресс-службе Роскачества говорили, что за порчу имущества на работе предусмотрена материальная ответственность. Однако взыскание зависит от того, умышленными ли были действия сотрудника.

Ранее юрист объяснил, в каких случаях сотрудника могут обязать начинать работу раньше.