Премьер Италии призвала виновных к ответственности за удар по школе в Иране

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила удар по школе в иранском городе Минаб, в результате которого погибли более 160 учениц, и призвала к окончанию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

«Я выражаю свое решительное осуждение массового убийства девочек в школе в Минабе на юге Ирана», — заявила Мелони.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что ответственность за произошедшее должна быть установлена, а безопасность гражданских лиц и детей в Иране должна быть защищена. Она добавила, что выражает солидарность с семьями погибших школьниц.

Мелони также заявила, что Италия не поддержит войну США и Израиля против Ирана, поскольку выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

По словам политика, сегодня мир сталкивается с крупным кризисом международной системы, когда угрозы становятся все более пугающими, а односторонних интервенций, нарушающих основы международного права, становится больше. Мелони отметила, что непосредственно в этом контексте следует рассматривать американо-израильскую кампанию против Ирана.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о причастности США к удару по школе для девочек в Иране.