Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Премьер Италии призвала виновных к ответственности за удар по школе в Иране

Премьер Италии Мелони осудила массовое убийство школьниц в иранском Минабе
Remo Casilli/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила удар по школе в иранском городе Минаб, в результате которого погибли более 160 учениц, и призвала к окончанию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

«Я выражаю свое решительное осуждение массового убийства девочек в школе в Минабе на юге Ирана», — заявила Мелони.

Глава итальянского правительства подчеркнула, что ответственность за произошедшее должна быть установлена, а безопасность гражданских лиц и детей в Иране должна быть защищена. Она добавила, что выражает солидарность с семьями погибших школьниц.

Мелони также заявила, что Италия не поддержит войну США и Израиля против Ирана, поскольку выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

По словам политика, сегодня мир сталкивается с крупным кризисом международной системы, когда угрозы становятся все более пугающими, а односторонних интервенций, нарушающих основы международного права, становится больше. Мелони отметила, что непосредственно в этом контексте следует рассматривать американо-израильскую кампанию против Ирана.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о причастности США к удару по школе для девочек в Иране.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!