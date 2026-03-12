Стало известно, сколько будет стоить доллар перед заседанием ЦБ

На следующей неделе доллар будет стоить 78–81 рубль, евро — 91–93 рубля, юань — 11,3–11,7 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Важнейшее событие будущей недели для рублевых активов – заседание ЦБ 20 марта. Несмотря на предложение Минфина понизить цену отсечения нефти в бюджетном правиле, из-за чего, как заявили в самом регуляторе, возможно замедление секвестра ключевой ставки, мы ждем очередные минус 50 базисных пунктов и 15%. Динамика инфляции, инфляционных ожиданий, рынка труда позволяют постепенно снижать стоимость фондирования. Для рубля же это значит усиление системного давления», — отметил Шепелев.

По его словам, российская валюта уже отыграла прекращение продаж валюты Минфином с 5 марта, но плохие новости для рубля на этом могут не закончиться: новая цена отсечения нефти в обновленной конструкции бюджетного правила может быть на $9–10 ниже, чем текущие $59, а это плюс потенциальные 3–4 рубля к курсу доллара.

Шепелев добавил, что финансовый рынок продолжит следить за событиями вокруг Ирана: цены на нефть зацепились за $90 — паника поутихла, но неопределенность велика, как и копящиеся издержки из-за перекрытия Ормузского пролива и вынужденной остановки крупных добывающих мощностей в регионе. В курс рубля повышение уровня сырьевых цен транслируется позднее, где-то к середине весны, но для заметного влияния на курс оно должно быть более или менее продолжительным, сказал финансист. Так называемая военная премия в цене нефти может сжаться в случае завершения конфликта так же быстро, как она увеличилась, считает эксперт. Он заключил, что рубль может продолжить ослабляться, но резких просадок ждать не стоит.

По данным Investing.com, 11 марта доллар стоил более 78 рублей, евро — более 90 рублей. Курс юаня на Московской бирже превышал 11,5 рубля.

Ранее россиян предупредили о подорожании доллара.