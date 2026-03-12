Размер шрифта
Наука

Ученые предупредили о неожиданной опасности использования наушников

Conversation: использование наушников влияет на микрофлору уха
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Наушники давно стали частью повседневной жизни: люди слушают музыку, подкасты и разговаривают по телефону по несколько часов в день. Однако их использование может влиять не только на слух, но и на микробную среду внутри уха. Об этом сообщает портал The Conversation.

Большинство рекомендаций по использованию наушников касается уровня громкости. Всемирная организация здравоохранения советует держать звук ниже 60% максимальной мощности устройства, чтобы снизить риск потери слуха. Но специалисты отмечают, что на состояние уха влияет не только громкость, но и сам факт длительного ношения наушников.

Особенно это касается внутриканальных моделей — так называемых «затычек». Они закрывают слуховой проход и могут переносить на кожу бактерии или загрязнения с поверхности устройства.

В норме слуховой проход имеет собственную систему защиты. Его внутренняя часть вырабатывает ушную серу и масла, которые поддерживают здоровье кожи и защищают ее от инфекции. Мелкие волоски и ушная сера помогают выводить пыль, бактерии и отмершие клетки кожи наружу. Таким образом ухо фактически само очищается.

Однако длительное использование наушников может нарушать этот баланс. В здоровом слуховом проходе живут различные микроорганизмы — в основном бактерии, а также грибы и вирусы. Их разнообразие помогает сдерживать развитие потенциально опасных микробов.

Исследование 2024 года показало, что у людей, которые постоянно используют слуховые аппараты, разнообразие бактерий в слуховом проходе ниже, чем у тех, кто их не носит. Ученые связывают это с тем, что слуховой канал у таких людей длительное время остается закрытым.

Другая работа, опубликованная в 2025 году, показала, что использование наушников связано с повышенным риском ушных инфекций, особенно если устройствами пользуются несколько человек. Это может быть связано с тем, что внутриканальные наушники создают более теплую и влажную среду в слуховом проходе.

Повышенная влажность особенно вероятна во время тренировок, когда человек потеет. Такая среда может способствовать развитию инфекций и появлению выделений из уха. Кроме того, длительное ношение наушников может мешать естественному процессу очищения слухового прохода с помощью ушной серы.

Специалисты рекомендуют периодически давать ушам «отдых», снимая наушники в течение дня. Это позволяет слуховому проходу проветриваться и снижает риск накопления влаги. Также важно регулярно очищать сами устройства. Их можно протирать мягкой тканью или щеткой с небольшим количеством мыльного раствора, после чего тщательно высушивать перед использованием.

Если в ухе появляются зуд, покраснение или выделения, врачи советуют временно отказаться от внутриканальных наушников и обратиться за медицинской консультацией.

Ранее был назван неочевидный способ снизить риск развития диабета.

 
