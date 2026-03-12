Россиян предупредили о подорожании вторичных квартир из-за семейной ипотеки

Вторичные квартиры подорожают из-за распространения семейной ипотеки на них, спрогнозировал для «Газеты.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал правительству поручение распространить программу семейной ипотеки на покупку жилья в многоквартирных домах, которым более 20 лет, если речь идет о населенных пунктах с низкими темпами нового строительства. Мера касается многодетных семей. Выполнить поручение кабмин должен до 30 марта 2026 года.

«Несомненно, жилье в таких населенных пунктах будет дорожать ускоренными темпами. Но цены не приобретут заградительный характер. Коррекция вверх произойдет вследствие увеличения ликвидности местной недвижимости благодаря расширению потенциальной целевой аудитории. При этом квадратный метр здесь не будет дорожать так же быстро, как в современных проектах в развитых городах. Разумеется, ввиду значительной амортизации потенциал роста цен на вторичное жилье старше 20 лет ограничен даже с учетом ожидаемой льготной поддержки. К тому же, коррекция будет носить временный характер, а затем цены продолжат стагнировать», — отметил Сырцов.

По его словам, практика предоставления семейной ипотеки на «старый фонд» в малых городах и поселках послужит существенным импульсом для их развития и улучшения демографической обстановки. Девелоперов не получится привлечь в регионы-доноры, где сейчас наблюдается нестабильная экономическая ситуация, пояснил риелтор. Однако увеличение покупательной способности семейных клиентов на локальных рынках недвижимости предотвратит их переток из небольших населенных пунктов в крупные города и даже привлечет инвесторов, считает Сырцов. Постепенно это отразится и на других сферах экономики, стимулируя создание новых мест приложения труда, добавил эксперт. Таким образом, появятся основания в том числе для нового жилищного строительства — то есть реализация инициативы потенциально способна усилить девелоперскую активность в городах и поселках, на которые распространится ее действие, констатировал риелтор. Однако подобный эффект будет носить долгосрочный характер, быстрых изменений ждать не следует, предупредил Сырцов.

По его мнению, банки обладают необходимыми экспертными компетенциями для анализа состояния подобных объектов. Кредитные организации могут напрямую препятствовать оформлению займов лишь в аварийных и ветхих домах, считает Сырцов. Тем не менее не исключено, что банки будут предъявлять более строгие требования по оформлению ипотеки в таких домах во избежание рисков низкой ликвидности в случае дальнейшей перепродажи активов, заключил риелтор.

