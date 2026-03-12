Японского министра не стали увольнять за супружескую измену с замужней женщиной

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказалась отправлять в отставку министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Ёхэя Мацумото из-за сообщений о его супружеской измене. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтоб [Мацумото] все силы направил на работу», — сказала Такаити на слушаниях в парламенте.

Министр образования, культуры и науки присутствовал на слушаниях в парламенте и извинился за дела прошлого. Он подчеркнул, что это старая история, и он уже все уладил в семье.

В СМИ появилась информация, что Мацумото был замешан в связях с замужней женщиной до того, как занял свой пост.

Чиновнику из Бразилии, изменившему жене, повезло меньше. По данным Daily Mail, ему пришлось уйти со своего поста после того, как видео с семейным скандалом попало в сеть.

Мужчина приехал в отель, где, предположительно, провел время со своей спутницей. Когда чиновник направлялся к машине, его встретила супруга. Она кричала на мужа, пока он вместе с другой женщиной сидел в салоне автомобиля. Только после того, как жена ударила по окну со стороны водителя, госслужащий вышел из машины. Женщина стала обвинять мужа в том, что он разрушил ее жизнь. В браке пара состояла шесть лет.

Один из очевидцев снял происходящее на видео и выложил в сеть. На кадры обратили внимание в мэрии. Выяснилось, что чиновник использовал машину, принадлежащую администрации, для поездки в личных целях, что делать запрещено. В результате мужчину уволили с должности замминистра охраны природы.

