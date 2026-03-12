Размер шрифта
В Белгородской области при атаке украинского дрона погиб водитель

Губернатор Гладков сообщил о гибели жителя села Бессоновка при атаке дрона ВСУ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Белгородской области в результате удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе села Бессоновка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне в результате атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области не смогли спасти двоих сотрудников администрации Васильевки. Глава округа Наталья Романиченко сообщила, что удар пришелся по автомобилю.

До этого три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Один дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по территории частного домовладения в селе Графовка. Здесь пострадала женщина, которую в больницу доставили бойцы самообороны.

Ранее при падении обломков беспилотника в Сочи пострадал человек.

 
