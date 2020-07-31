Экс-президент Украины заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Своей целью он назвал воцарение мира на Украине и в Донбассе.
«Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — произнес экс-президент.
Он также добавил, что в решении вопроса особого статуса Донбасса главным является комфорт жителей этой территории.
Ранее стало известно, что экс-глава Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов Кравчука, который в свою очередь выразил готовность заменить Кучму.
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