Экс-президент Украины заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Своей целью он назвал воцарение мира на Украине и в Донбассе.

«Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — произнес экс-президент.

Он также добавил, что в решении вопроса особого статуса Донбасса главным является комфорт жителей этой территории.

Ранее стало известно, что экс-глава Украины Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Владимир Зеленский назвал одним из возможных кандидатов Кравчука, который в свою очередь выразил готовность заменить Кучму.

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