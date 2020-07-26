Спецпредставитель США посетит Афганистан для «окончательного» урегулирования

Спецпредставитель США Залмай Халилзад намерен в ближайшее время посетить Афганистан для внутриафганского урегулирования, к которому стороны конфликта «близки, как никогда», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Стороны сейчас как никогда близки к началу внутриафганских переговоров, следующий ключевой шаг — окончание 40-летней войны в Афганистане. Хотя по вопросу об обмене пленными достигнут прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия», — заявили в департамента.

Ранее США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз в Афганистане.

*(«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ и других странах мира).

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