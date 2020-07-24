Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. Об этом пишет «Интерфакс».

Самолеты будут летать из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Голикова добавила, что Москва работает над тем, чтобы разрешить полеты и в другие страны.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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