Канье Уэст хочет видеть рэпера Jay-Z вице-президентом США

Американский рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался в качестве независимого кандидата в президенты США, предложил второго кандидата на пост вице-президента, им оказался рэпер Jay-Z. Об этом пишет TMZ.

До этого Уэст предлагал назначить на эту должность лайф-коуча и проповедницу из Вайоминга Мишель Тидбол, но теперь передумал. По данным издания, Уэст договорился с Тидбол, что если Jay-Z согласится занять эту должность, то Тидбол займет какую-нибудь другую должность в администрации потенциального президента США Уэста.

Ранее Уэст начал свою предвыборную кампанию кандидата на пост президента США. В ходе встречи с избирателями он, в частности, несколько раз не смог сдержать слез, говоря об абортах и смерти матери, а также высказался против американской аболиционистки Гарриет Табмен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Партия дня рождения»: Канье Уэст стал кандидатом в президенты США

— «Каждый получит по $1 млн»: как Канье плакал перед избирателями

— Канье Уэст провел первую встречу с избирателями