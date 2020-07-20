Защита Януковича подала заявление против Порошенко из-за дачи ложных показаний

Защита четвертого президента Украины Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка за дачу якобы заведомо ложных показаний в суде по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.

Ранее Печерский районный суд Киева постановил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняющегося в узурпации власти. Он объявлен в розыск в связи с тем, что находится за пределами страны.

Отмечается, что защита Януковича просит привлечь к уголовной ответственности Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Яценюка — за дачу достоверных сведений во время рассмотрения дела о потере Крыма.

По данным пресс-службы, Порошенко якобы соврал относительно его взаимоотношений с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и событий 2014 года. Указано, что экс-президент якобы умышленно значительно занизил возможности украинских военнослужащих в том же году.

Защита также утверждает, что Порошенко и Яценюк солгали о том, что они знали, что во время принятия Верховной радой постановления о самоустранении Януковича он находился на территории Украины.

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