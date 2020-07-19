Лукашенко: Бабарико дает показания по делу «Белгазпромбанка»

Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико начал давать показания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, по делу «Белгазпромбанка» проходят около 30 человек, все они дают показания, включая Бабарико.

«Их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот (Бабарико. – примечание «Газеты.Ru») уже зарыдал», — отметил президент.

Глава государства добавил, что Бабарико начал давать показания после того, как его не зарегистрировали в качестве кандидата на предстоящих выборах президента Белоруссии.

Ранее Центризбирком Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, назвав причиной письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах.

Виктор Бабарико был задержан по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.

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