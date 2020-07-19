Чешский центр отвергает связь с Сафроновым

Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), которым руководит знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не готовил материалы для Чехии и не имеет ничего общего с журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии», — сказал Суворов.

Глава центра отметил, что в СВАР свои работы публикуют, как правило, студенты или выпускники-политологи. Он также добавил, что «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».

Ранее в российских СМИ появилась информация, что журналист и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш может быть связан с чешской спецслужбой и делом Сафронова.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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