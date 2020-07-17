Путин переговорил с Совбезом о ситуации на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в Кремле обеспокоены продолжающейся эскалацией между республиками.

«Акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — сказал представитель Кремля.

Президент также сообщил Совбезу о состоявшихся телефонных разговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.

На совещании присутствовали спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, главы МВД Владимир Колокольцев и МИД Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и другие.

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