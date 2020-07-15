Россия призвала Грузию отказаться от провокаций на границах

Москва призывает Тбилиси отказаться от провокационных действий на границе с РФ, Абхазией и Южной Осетией и использовать для диалога все существующие площадки. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В МИД РФ добавили, что ожидают от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии ранее обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном задержании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе.

По данным СГБ, в связи с инцидентом была активирована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), и были проинформированы о произошедшем факте представители МНЕС и сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь заявил, что грузинский гражданин был задержан вследствие нарушения режима государственной границы, он совершил несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе.

В МИД Грузии осудили задержание Кахеладзе. Ранение его в ногу назвали «опасной провокацией» и обвинили Россию в «грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

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