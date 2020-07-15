В ОНК рассказали о содержании Фургала в СИЗО

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал доволен условиями в СИЗО, передает ТАСС.

По словам члена ОНК Елены Меркачевой, глава региона находится в хорошем расположении духа: он шутит, читает книги и занимается спортом.

«Он доволен условиями в СИЗО, сказал, дружелюбный коллектив», — отметила Меркачева.

Она также рассказала, что Фургалу предложили книгу «Атлант расправил плечи», но он от нее отказался.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников отметил, что Фургал пожаловался на аллергию, которая может быть связана с ношением перчаток из-за коронавируса.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Басманный суд арестовал чиновника на 2 месяца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд продлил арест фигуранту дела Фургала

— В Кремле прокомментировали вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

— Суд арестовал обвиненного в организации убийств Фургала