Лавров призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами МИД Армении и Азербайджана призвал немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе, передает РИА «Новости».

«Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств», — заявили в МИД России.

Помимо этого, министр в разговоре с зарубежными коллегами подчеркнул, что Россия продолжит выполнять посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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