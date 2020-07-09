Пелоси заступилась за сносящих памятники вандалов

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заступилась за протестующих, сносящих памятники историческим деятелям. Об этом сообщает Fox News.

Пелоси не стала критиковать демонстрантов, которые снесли статую Христофора Колумба в ее родном городе Балтимор.

«Люди будут делать то, что они делают», — заявила политик.

По ее словам, люди должны сами решать, какие памятники они хотят видеть в городах.

Массовые протесты против расизма начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В числе прочего, протестующие выступают за снос памятников историческим деятелям, связанным с работорговлей.

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