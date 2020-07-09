На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений
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Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Минские соглашения потеряли свою актуальность. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что на данный момент соглашения не отвечают тем условиям, в которых сейчас находится Украина.
Политик также сослался на канцлера Германии Ангелу Меркель и добавил, что Минские договоренности «не высечены на камне».
Резников подчеркнул, что сроки заключения соглашений, а именно 2014 — 2015 год, истекли. Он добавил, что условия соглашений реализованы не были.
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