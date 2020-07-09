Депутат ГД от Хабаровского края не увидел в деле Фургала связи с политикой

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств не связано с политикой. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы от региона, член фракции «Единая Россия» Борис Гладких.

«Новости я не удивился, потому что и ранее были моменты, которые указывали на возможные связи [Фургала] с криминальным миром. Помощник его был участником определенных криминальных отношений в Хабаровском крае. Но хотелось бы отметить, что в целом уголовные дела с политикой не могут быть связаны. Если уж что-то послужило основанием для ареста губернатора – значит, это достаточно весомый аргумент. В дальнейшем пусть разбираются органы следствия», — пояснил он.

По словам депутата, за время работы на посту губернатора Фургал повторил много ошибок прежнего руководства региона.

«Вся та критика, которая звучала в адрес предыдущего губернатора на выборах 2018 года, — она в чистом виде была представлена и в работе [Фургала]: кумовство власти, присутствие людей с криминальным прошлым во власти, невыполненные обещания», — заключил Гладких.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома в Хабаровске. Позднее СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы региона. Следователи считают его организатором покушений и убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.

Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.

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