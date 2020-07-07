Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы государства Дональда Трампа о том, что США официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом написал на своей странице в Twitter американский сенатор-демократ Роберт Менендес.

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии», — говорится в сообщении.

«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — отметил сенатор.

Ранее Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек