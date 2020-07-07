Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов*

Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов (организация запрещена в России), пишет газета Politico.

Как пишет издание, круг подозреваемых сузился до десяти человек, имевших доступ к данным разведывательных служб.

В июне американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой заявила, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов* в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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