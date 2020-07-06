США одобрили британские санкции против России

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США поприветствовали введение Великобританией санкций за нарушения прав человека. Об этом заявил глава американского министерства финансов Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.

Введенный Соединенным Королевством «глобальный режим санкций» усиливает борьбу против нарушения прав человека в мире, отметил Мнучин. Он добавил, что использование санкционных инструментов является «жизненно необходимым» для привлечения недобросовестных игроков к ответственности.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

Сергей Магнитский являлся сотрудником крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Правоохранительные органы России обвинили его в налоговых махинациях. В ноябре 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина», пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

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