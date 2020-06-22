Байден требовал у Порошенко сохранить в должности главу «Нафтогаза»
Бывший вице-президент США Джозеф Байден требовал от экс-президента Украины Петра Порошенко не снимать с поста главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, продемонстрировав запись предположительного разговора двух политиков, пишет ТАСС.
Согласно предоставленным записям, Байден в ультимативной форме требовал от Порошенко сохранить должность Коболеву, которого, по словам депутата, хотел снять бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман.
Экс-лидер Украины пообещал разобраться в вопросе.
По мнению депутата Деркача, американцы «крышевали» Коболева для заработка на «псевдореверсе российского газа».
«Тогда его покупали у Словакии с наценкой в 50 долларов на тысяче кубометров», — заявил Деркач.
Андрей Коболев до сих пор возглавляет «Нафтогаз Украины».
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