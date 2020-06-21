Трамп: США пытаются помочь Индии и Китаю с «большими проблемами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытаются помочь Индии и Китаю в рамках конфликта сторон в ситуации в районе долины Галван в Ладакхе. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что американские представители проводят переговоры для достижения выхода сторон из конфликтного вопроса.

«Мы ведем переговоры с Индией, мы ведем переговоры с Китаем. У них большие проблемы», — сказал Трамп.

Глава Белого дома доставил, что ситуация между Индией и Китаем является «очень жесткой». По его словам, страны дошли до физических столкновений.

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