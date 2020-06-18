Сербия заверила, что никогда не введет антироссийские санкции и не вступит в НАТО
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сербия никогда не введет антироссийские санкции и не станет членом НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на главу МИДа страны Ивицу Дачича.
«Мы никогда не введем санкции против наших российских друзей, несмотря на давление Запада. Что касается сотрудничества с НАТО, то мы готовы к сотрудничеству с этой организацией, но о полноправном членстве в альянсе речи не идет», — сказал Дачич.
Министр подчеркнул, что Сербия всегда была самостоятельной страной.
Во внешней политике Сербия ориентируется на ЕС при сохранении хороших отношений с Россией, Китаем и США. Страна сохраняет военный нейтралитет и не вступает в военные организации.