Медведев заявил о противоречии проекта США «Золотой купол» принципам ДСНВ

Разрабатываемый Вашингтоном проект системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в корне противоречит одному из основных принципов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заместитель председателя Совета безопасности России заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Медведева, «Золотой купол» является крайне провокационным проектом. Он полностью противоречит закрепленной в преамбуле ДСНВ неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений.

В сентябре стало известно, что Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол». Ожидается, что дорогостоящий проект позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию Соединенных Штатов. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — двух минут после их запуска.

ДСНВ, продленный в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила участие в договоре в феврале 2023 года, но придерживается его количественных ограничений (на вооружения и пусковые установки) и уведомлений о пусках. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать договор минимум до 5 февраля 2027 года, если Вашингтон пообещает то же самое.

Ранее военный эксперт объяснил, почему «Золотой купол» бессилен перед «Буревестником».