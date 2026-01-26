Названы самые востребованные у россиян зарубежные подписки в 2025 году

Россияне в 2025 году активно покупали подписки на зарубежные ИИ-сервисы

В 2025 году россияне все чаще выбирали подписки на зарубежные цифровые сервисы, которые либо напрямую влияют на рост дохода, либо позволяют экономить время и заменять отдельные функции специалистов или целые команды. Это показало исследование GetPayAll, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самой быстрорастущей категорией в 2025 году стали сервисы искусственного интеллекта и генерации контента. 74% пользователей в течение года имели хотя бы одну активную подписку на сервисы ИИ. ChatGPT стал самым массовым инструментом: его использовали 62%. Чаще всего сервис применяли для написания текстов, аналитики, работы с кодом и обучения.

Claude занял второе место: 38% выбирали его для работы с длинными документами, юридическими текстами и сложной аналитикой. ChatPDF использовали 29% участников опроса, в основном для анализа договоров, отчетов и учебных материалов. Monica и YesChat применяли 21 и 18% респондентов соответственно, чаще всего как вспомогательные инструменты для ускорения рутинных задач и работы с контентом.

Визуальный контент в 2025 году окончательно стал стандартом для бизнеса и личных проектов. Midjourney использовали 41% пользователей, чаще всего дизайнеры, маркетологи и креативные специалисты. Leonardo AI применяли 27%, Krea AI выбирали 19%, Recraft AI — 16%. Magnific AI и Dream by WOMBO использовали 11% и 9% пользователей соответственно, в основном для улучшения качества изображений и экспериментов с визуальными стилями.

Генерация видео показала особенно заметный рост. RunwayML использовали 34% пользователей, HeyGen 28% участников исследования, Kling AI — 17%, Pika — 15%, Vizard AI — 14% респондентов. Genmo и Kaiber AI оставались нишевыми решениями, их использовали 8 и 7% опрошенных соответственно. Пользователи отмечали, что такие сервисы позволяют запускать видеоконтент без продакшн-команд и дополнительных бюджетов.

В категории работы со звуком ElevenLabs использовали 26% пользователей GetPayAll, а Suno AI 22% участников опроса. Эти сервисы чаще всего применялись для озвучки видео, подкастов и музыкального контента.

Несмотря на рост сервисов ИИ, классические дизайн-инструменты сохранили высокую популярность. Canva в 2025 году использовали 58% пользователей, Figma 46% участников исследования, Adobe Photoshop 39% респондентов. Pixso и Instories применяли 17 и 14% пользователей соответственно, преимущественно в SMM и мобильных проектах. Beautiful AI использовали 21% участников опроса для подготовки презентаций в бизнесе и образовании.

Стоки также остались важной частью рабочих процессов. Freepik использовали 44% пользователей, Shutterstock 31% участников исследования, Artlist 18% респондентов, EpidemicSound 23%, Alibi Music 9%. Пользователи отмечали, что платные стоки позволяют легально и быстро закрывать задачи для клиентов. Pacdora применяли 12% пользователей, в основном в e-commerce и упаковке. AutoCAD использовали 16% участников исследования, чаще всего инженеры и архитекторы.

В маркетинговом блоке Google Ads использовали 37% пользователей, работающих с продвижением и рекламой. SEO Content Machine применяли 22% участников исследования, Adsy 14% респондентов. Среди сервисов для работы с контентом Renderforest использовали 29% пользователей, Pictory AI 19%, Cohesive 17% опрошенных.

Отдельно аналитики выделили рост образовательных подписок. Coursera использовали 33% участников исследования, JavaRush 21%, MIMO 19%, ESL Brains 16%, IELTS 13% пользователей. Большинство респондентов указывали, что рассматривают обучение как инвестицию в карьерный рост и повышение дохода.

Сервисы управления задачами и знаниями стали базовой инфраструктурой для удаленной работы. Notion использовали 49% пользователей, Trello 42% участников исследования, Jira 31%, Confluence 28%, Miro 34%, Obsidian 19% респондентов. В облачных сервисах лидировали Google Workspace, который использовали 53% пользователей, Microsoft Office 47%, Dropbox 36%, iCloud 29% участников опроса.

В разработке и инфраструктуре GitHub использовали 44% пользователей, Docker Hub 32%, WebStorm 27%, PhpStorm 23%, Google Colab 26% участников исследования. В сегменте хостинга Vultr выбирали 24% пользователей GetPayAll, Digital Ocean 21%, NameCheap 18%, GoDaddy 16%, Hostinger 14% респондентов.

Сервисы для поездок в 2025 году использовались не только для отдыха, но и для работы. Booking использовали 41% пользователей, Airbnb 33%, Agoda 19%, Blueground 11% участников исследования. Сервисы eSIM стали стандартом: Airalo использовали 27% пользователей, Yesim 22%, ESimCard 15% респондентов.

Bolt Food применяли 18% пользователей, чаще всего во время командировок. Даже нишевые сервисы попадали в структуру подписок: BMW использовали 9% участников исследования, Casa Batllo и Sagrada Familia по 6–7% пользователей, совмещающих работу и путешествия.

Ранее интерес российского бизнеса к нейросетям вырос более чем на 3000%.