В МИД РФ заявили, что Россия может обнаруживать новые иностранные вооружения

У России есть все технические средства для фиксации имеющих значение вооружений других стран. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

В частности, так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о якобы появлении у Соединенных Штатов супероружия.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», — сказал дипломат.

Также он отрицательно ответил на вопрос, пыталась ли РФ уточнить у США, что имел в виду Трамп. По словам замминистра, для этого отсутствуют основания.

«Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Сегодня одно, завтра другое», — добавил Рябков.

Накануне Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. По его словам, из-за него армия латиноамериканской страны «не смогла запустить свои ракеты». Американский лидер рассказал, что это был «дискомбобулятор» (на англ. discombobulator, на русский можно перевести как «дезориентатор»), но ему нельзя говорить об этом.

