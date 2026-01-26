В России хотят ограничить платные места в колледжах

В Госдуме разрабатывают законопроект об ограничении платных мест в колледжах

В России планируют ограничить возможность колледжей обучать студентов на платной основе. Об этом сообщила газете «Известия» вице-спикер Государственной думы Виктория Абрамченко.

По ее словам, принципы регулирования платного приема, которые были утверждены для вузов, следует распространить и на колледжи.

«По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах», — сказала депутат.

В то же время реальный сектор экономики сталкивается с нехваткой квалифицированных рабочих и специалистов, отметила парламентарий.

В настоящее время рабочая группа по вопросам среднего профессионального образования (СПО), которую возглавляет Абрамченко, активно обсуждает данную инициативу. Членами группы, помимо депутатов всех фракций, являются представители заинтересованных ведомств, включая Минпросвещения и Минтруд, а также власти регионов, говорится в публикации издания.

До этого правительство РФ утвердило подготовленные Минобрнауки правила, которые устанавливают предельное количество платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Ограничения коснутся 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета.

Ранее было названо число первокурсников колледжей в России в 2025 году.