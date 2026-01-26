Размер шрифта
Медведев назвал то, без чего России бы уже не было

Медведев заявил, что России могло бы уже не быть без ядерного оружия
Екатерина Штукина/РИА Новости

Без ядерного оружия ни СССР, ни России могло бы уже не быть. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ» высказал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», — заявил он.

4 января Медведев сказал, что на сегодняшний день ядерное оружие является лучшей гарантией безопасности государства. По его словам, деньги и дипломатия не дают такого эффекта с точки зрения безопасности государства, как данное оружие.

5 ноября 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ядерная триада России была обновлена, став фактически самой новой в мире.

Ядерная триада — общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства. Она включает в себя три компонента: атомные подводные ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическую авиацию (бомбардировщики, способные нести мощные ядерные заряды).

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит ядерным оружием на атаки вглубь страны.

