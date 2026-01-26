Медведев назвал то, без чего России бы уже не было

Медведев заявил, что России могло бы уже не быть без ядерного оружия

Без ядерного оружия ни СССР, ни России могло бы уже не быть. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ» высказал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», — заявил он.

4 января Медведев сказал, что на сегодняшний день ядерное оружие является лучшей гарантией безопасности государства. По его словам, деньги и дипломатия не дают такого эффекта с точки зрения безопасности государства, как данное оружие.

5 ноября 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ядерная триада России была обновлена, став фактически самой новой в мире.

Ядерная триада — общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства. Она включает в себя три компонента: атомные подводные ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическую авиацию (бомбардировщики, способные нести мощные ядерные заряды).

Ранее в Госдуме заявили, что Россия ответит ядерным оружием на атаки вглубь страны.