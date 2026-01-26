Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В России количество одного вида банкротств упало до исторического минимума

В 2025 году в России число банкротств компаний упало до исторического минимума
«Газета.Ru»

В 2025 году в России количество процедур банкротства компаний упало до исторического минимума и составило 6 477. Это на 24,3% меньше, чем в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса» о числе публикаций арбитражных управляющих об открытии конкурсных производств.

«В последние семь лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», — цитирует агентство главу «Федресурса» Алексея Юхнина.

Как следует из данных «Федресурса», темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20-30%, что значительно меньше, чем в первые 5пять лет, когда они достигали 50-70% ежегодно. В прошлом году количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 568 тысяч, что на 31,5% больше, чем в 2024 году.

13 января специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов граждан Наталия Потапова заявила, что долговая нагрузка населения привела к росту интереса к процедуре банкротства в России.

Ранее были названы частые ошибки россиян, которые приводят к отказу в банкротстве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705901_rnd_7",
    "video_id": "record::53534bea-6af0-42d0-8763-d50c2f25c13d"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+