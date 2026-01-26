В России количество одного вида банкротств упало до исторического минимума

В 2025 году в России число банкротств компаний упало до исторического минимума

В 2025 году в России количество процедур банкротства компаний упало до исторического минимума и составило 6 477. Это на 24,3% меньше, чем в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса» о числе публикаций арбитражных управляющих об открытии конкурсных производств.

«В последние семь лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», — цитирует агентство главу «Федресурса» Алексея Юхнина.

Как следует из данных «Федресурса», темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20-30%, что значительно меньше, чем в первые 5пять лет, когда они достигали 50-70% ежегодно. В прошлом году количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 568 тысяч, что на 31,5% больше, чем в 2024 году.

13 января специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов граждан Наталия Потапова заявила, что долговая нагрузка населения привела к росту интереса к процедуре банкротства в России.

