Зеленский во время пресс-конференции перешёл на русский язык

Зеленский перешел с украинского на русский в ходе выступления в Вильнюсе

Во время выступления на пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. Видеозапись выступления размещена на официальном Telegram-канале Зеленского.

Новость дополняется.