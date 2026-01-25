Размер шрифта
Зеленский во время пресс-конференции перешёл на русский язык

Зеленский перешел с украинского на русский в ходе выступления в Вильнюсе
Romina Amato/REUTERS

Во время выступления на пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. Видеозапись выступления размещена на официальном Telegram-канале Зеленского.

Новость дополняется.

