Зеленский во время пресс-конференции перешёл на русский язык

Во время выступления на пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. Видеозапись выступления размещена на официальном Telegram-канале Зеленского.
Новость дополняется.
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_27705631_rnd_2", "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6" }