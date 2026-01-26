Медведев предрек расширение мирового «ядерного клуба»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «Коммерсанту», что количество ядерных государств в мире будет увеличиваться.

Он отметил, что глобальная ситуация ухудшается из-за «разлома в мироустройстве», подталкивающего государства к мыслям о своей эффективной защите. В таких обстоятельствах некоторые страны могут посчитать обретение ядерного оружия наиболее оптимальным вариантом.

«Полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться», — сказал зампред Совбеза.

Он признал, что его оценка будущего режима нераспространения ядерного оружия «достаточно пессимистична», но подчеркнул, что другого способа гарантированной защиты интересов и суверенитета страны человечество не придумало.

В том же интервью чиновник сообщил, что без ядерного оружия ни СССР, ни России могло бы уже не быть. По его словам, деньги и дипломатия не дают сопоставимого эффекта с точки зрения безопасности государства.

Ранее после слов Трампа о секретном оружии в МИД заявили, что Россию не запугать.