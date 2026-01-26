Размер шрифта
Из-за одного удара молнии пострадали более 70 сторонников экс-президента Бразилии

В Бразилии 72 сторонника Болсонару пострадали от удара молнии на митинге
В столице Бразилии десятки человек пострадали от удара молнии во время демонстрации в поддержку осужденного экс-президента Жаира Болсонару, сообщает El Mundo.

В экстренных службах заявили о 72 пострадавших. Большинству из них потребовалась помощь из-за переохлаждения и ушибов. К ним привела паника, которая началась среди митингующих после удара молнии.

«Ударила молния, и все упали на землю. Мы ничего не поняли, пока не смогли подняться и помочь друг другу; бежало так много людей. Пожарные и скорая помощь уже были на месте, но в то же время было слишком много людей», — описал происходящее очевидец.

Газета уточняет, что сторонники бывшего главы государства вышли на улицы города Бразилиа, несмотря на проливные дожди.

12 сентября 2025 года Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Его обвинили в заговоре с целью госпереворота. Решение суда о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

